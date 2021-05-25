شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. خبير يحذر من وضع الشواحن المتنقلة بالسيارة تحت حرارة الشمس في الصيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر الخبير التقني، فيصل السيف، من وضع الشواحن المتنقلة في السيارة تحت حرارة الشمس في فصل الصيف.

وقال، خلال حديثه في برنامج "الراصد" المذاع على قناة "الإخبارية"، إن عند شحن الهواتف في السيارة يجب التأكد من أن الشاحن أصلي، وكذلك التأكد من سلامة أسلاك الشاحن، واستبدالها حال التلف أو كل سنة أو سنتين.

وشدد على عدم شراء الشواحن البلاستيكية الرخيصة، بجانب عدم ترك أي أشياء قابلة للاشتعال في السيارة تحت أشعة الشمس.