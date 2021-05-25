شكرا لمتابعة خبر عن " التجارة " توضح التزامات المتاجر الإلكترونية المنظمة للتعاقد بين موفري الخدمة والمستهلك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة التجارة التزامات المتاجر الإلكترونية المنظمة للتعاقد بين موفري خدمة التجارة الإلكترونية والمستهلك.

وتضمنت هذه الالتزامات الإعلان للمستهلك عن اسم مقدم خدمة نقل الطرود وتاريخ ومكان التسليم المحدد وبيانات التتبع، والإفصاح عن وسائل التواصل الخاصة به لتلقي استفسارات العملاء وشكاواهم ومعالجتها.

كما تشمل الإلتزامات ضرورة توضيح إجراءات ووسائل تلقي شكاوى المستهلكين ومعالجتها وإغلاقها، وتوضيح خدمات ما بعد البيع كأحكام الاستبدال والإرجاع، وتقديم بيان بتفاصيل السعر المطلوب دفعه وهو السعر الإجمالي للمنتج وقيمة الضرائب وأجور الشحن والنقل والتوصيل والمبالغ الإضافية المتعلقة بالتسليم.