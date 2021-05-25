شكرا لمتابعة خبر عن خادم الحرمين وولي العهد يعزيان حاكم أم القيوين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة الشيخة شمسة بنت ماجد – رحمها الله – حرم الشيخ راشد بن أحمد المعلا – رحمه الله ـ .

وقال الملك المفدى: " علمنا بنبأ وفاة الشيخة شمسة بنت ماجد ـ رحمها الله ـ حرم الشيخ راشد بن أحمد المعلا ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون" .

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة الشيخة شمسة بنت ماجد – رحمها الله – حرم الشيخ راشد بن أحمد المعلا – رحمه الله ـ.

وقال سمو ولي العهد : " تلقينا نبأ وفاة الشيخة شمسة بنت ماجد ـ رحمها الله ـ حرم الشيخ راشد بن أحمد المعلا ـ رحمه الله ـ ، ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب ".