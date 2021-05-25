شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصة شاب نجح في تحويل سطح منزله إلى " مزار سياحي " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

سرد المواطن "محمد الألمعي" قصة نجاحه في تحويل سطح منزله إلى "مزار سياحي"، فضلا عن إطلاقه عدد من البرامج السياحية التي نالت إعجاب الكثيرين.

وأضاف، خلال حديثه في برنامج "يا هلا" المذاع على قناة روتانا خليجية، أنه أطلق 3 برامج سياحية، وحظيت بإقبال كبير من الزوار.

واستعرض الشاب برامجه، حيث قال أن أطلق برنامج السياحية الزراعية الذي استقطب نحو 22 ألف شخص، لافتا إلى أنه استغل كوخ فوق سطح منزله، وحوله إلى مزار سياحي.

وأضاف أن الكوخ تم بنائه من أحجار وأخشاب، لافتا إلى أن تكاليف إنشائه يمكن استردادها في غضون شهرين فقط من تشغيله سياحيا، مؤكدًا أن إنشاء مثل هذه الأكواخ فوق أسطح المنازل يعد من المشاريع التي يمكن للفتيات الخوض بها.