رئيس هيئة الأركان اليوناني يزور مقر التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب

استقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، بمقر التحالف بالرياض، اليوم الثلاثاء، رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع لوطني اليوناني الفريق أول الركن كونستانتينوس فلوروس، يرافقه السفير اليوناني لدى المملكة أليكسيس كونستانتوبولوس والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل التعاون المشترك بين التحالف الإسلامي والجمهورية اليونانيّة، واستعراض جهود التحالف في محاربة الإرهاب في المجالات الأربعة (الفكري، والإعلامي، ومحاربة تمويل الإرهاب، والعسكري)، والدور الذي يقوم به لتنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف وتكثيفها.

وأوضح اللواء المغيدي، أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يمثل منظومة عسكريه مهمة تسعى لتعزيز التعاون العسكري بين الدول الأعضاء، إضافة إلى ارتكازه على قيم الشرعية والاستقلالية والتنسيق والمشاركة والسعي لضمان جعل جميع أعمال وجهود دول التحالف في محاربة الإرهاب متوافقة مع الأنظمة والأعراف والقوانين الدولية، مؤكداً دور الجمهورية اليونانية الكبير في محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف العنيف بشتى أشكاله ومجالاته في منطقة حوض البحر المتوسط وأوروبا، وعضويتها بمنظمات إقليمية ودولية عديدة، ومبدأها السامي النابذ للعنف والتطرف والمؤمن بمبدأي التسامح والإخاء.

من جانبه أشاد رئيس هيئة الأركان اليوناني بالدور الكبير الذي يقوم به التحالف الإسلامي فيما يخدم مصالح الدول المنضمّة إلى التحالف والمتعلقة بمجالات محاربة الإرهاب المختلفة، منوهاً بما حققه التحالف من إنجازات على صعيد محاربة الإرهاب والفكر المتطرف العنيف إضافةً إلى مجالات عمله المختلفة.

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