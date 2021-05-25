شرطة الرياض: ضبط مواطن تورَّط في دهس وسرقة «هندي» في محطة وقود

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على شخص قام بسرقة ودهس مقيم بإحدى محطات الوقود.

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن فرق إدارة دوريات الأمن بالمنطقة من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر؛ لقيامه بسرقة مبلغ مالي من مقيم من الجنسية الهندية بعد تعبئة مركبته بالوقود في إحدى المحطات بمدينة الرياض، والهروب من الموقع ودهسه؛ ما أدى إلى تعرضه لإصابات، بينما حالته مستقرة وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.