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«الشؤون الإسلامية» تعيد فتح 18 مسجدًا بعد إغلاقها مؤقتًا بسبب كورونا

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الرياض - محمد عبدالله - في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله..

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، إعادة فتح 18 مسجدًا بعد إغلاقها مؤقتًا وتعقيمها في 7 مناطق بعد ثبوت 18 حالة إصابة بفيروس بين صفوف المصلين.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية عبر «تويتر»: «أعادت وزارة الشؤون الإسلامية اليوم افتتاح 18 مسجدًا بعد إغلاقها مؤقتًا وتعقيمها في 7 مناطق بعد ثبوت 18 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 108 أيام 1344 مسجدًا، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله».

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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