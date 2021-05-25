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«الجوازات»: استلام وثيقة السفر المجددة بمناطق المستفيدين

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الرياض - محمد عبدالله - الإصدار لأول مرة يتم عبر البريد السعودي..

أكدت المديرية العامة للجوازات، أن استلام جواز السفر المجدد يتم بمراجعة إدارة الجوازات بمنطقتك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «السلام عليكم أنا من سكان حفر الباطن وحاليًا أنا في الرياض هل أقدر اطلع الجواز في الرياض ولا لازم الحفر؟».

ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «يتم استلام جواز السفر المجدد بمراجعة إدارة الجوازات بمنطقتك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، ويتطلب إحضار الجواز القديم والهوية الوطنية لنتمكن من خدمتك علمًا بأنه لا يتطلب حجز موعد».

وأضاف: «التعليمات تشترط عند الإصدار لأول مرة يتم الاستلام عبر البريد السعودي خدمة واصل».

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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