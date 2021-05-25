«الجوازات»: استلام وثيقة السفر المجددة بمناطق المستفيدين

أكدت المديرية العامة للجوازات، أن استلام جواز السفر المجدد يتم بمراجعة إدارة الجوازات بمنطقتك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «السلام عليكم أنا من سكان حفر الباطن وحاليًا أنا في الرياض هل أقدر اطلع الجواز في الرياض ولا لازم الحفر؟».

ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «يتم استلام جواز السفر المجدد بمراجعة إدارة الجوازات بمنطقتك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، ويتطلب إحضار الجواز القديم والهوية الوطنية لنتمكن من خدمتك علمًا بأنه لا يتطلب حجز موعد».

وأضاف: «التعليمات تشترط عند الإصدار لأول مرة يتم الاستلام عبر البريد السعودي خدمة واصل».

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