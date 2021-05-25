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جسر الملك فهد.. منع أصحاب التطعيمات غير المعتمدة محليًا من الدخول

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الرياض - محمد عبدالله - استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية

شهد جسر الملك فهد، اليوم الثلاثاء، استقبال المسافرين (من وإلى المملكة)، ومنع دخول الحاصلين على جرعات (بالبحرين)، والتي هي غير معتمدة محليًا من دخول .

وتواصلت الحركة على الجسر بانسيابية تامة، وفق الإجراءات الاحترازية المطبقة، والشروط المعلنة بحيث يسمح فقط للمواطن بالمغادرة إلى البحرين في حالة حصوله على جرعتي لقاح كورونا، وفق «الإخبارية».

وتضمنت تحديثات وزارة الداخلية السعودية، حصول المسافر إلى البحرين على جرعتي لقاح كورونا، ومنع سفر من هم أقل من 18 عامًا.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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