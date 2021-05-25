جسر الملك فهد.. منع أصحاب التطعيمات غير المعتمدة محليًا من الدخول

شهد جسر الملك فهد، اليوم الثلاثاء، استقبال المسافرين (من وإلى المملكة)، ومنع دخول الحاصلين على جرعات كورونا (بالبحرين)، والتي هي غير معتمدة محليًا من دخول السعودية.

وتواصلت الحركة على الجسر بانسيابية تامة، وفق الإجراءات الاحترازية المطبقة، والشروط المعلنة بحيث يسمح فقط للمواطن بالمغادرة إلى البحرين في حالة حصوله على جرعتي لقاح كورونا، وفق «الإخبارية».

وتضمنت تحديثات وزارة الداخلية السعودية، حصول المسافر إلى البحرين على جرعتي لقاح كورونا، ومنع سفر من هم أقل من 18 عامًا.

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