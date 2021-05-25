محمد الزهراني.. وزير الداخلية يستقبل رجل الأمن المدافع عن «منبر الحرم»

استقبل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، رجل أمن الحرم محمد الزهراني، والذي ظهر في مقطع فيديو شهير، وهو يتصدى لشخص حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة الماضية.

يُذكر أنه خلال إلقاء خطيب المسجد الحرام الدكتور بندر باليلة، خطبة صلاة الجمعة، تهجم شخص محرِم محاولًا الصعود إلى المنبر ويحمل في يده عصا؛ ولكن يقظة رجل أمن الحرم الزهراني كانت بالمرصاد وقام بإمساكه وأحكم القبض عليه، وسط إشادة واسعة بقوة رجل الأمن وشجاعته.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن الجهات الأمنية أوقفت شخصًا حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام، وقال إنه جرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه.

كما تداول النشطاء صورة الزهراني عبر وسم (محمد_الزهراني)، واصفين إياه بالبطل الذي دافع من أجل أمن الحرم المكي، مرددين مقولة وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه، داعين للسعودية بالأمن والأمان.

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