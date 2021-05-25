ترتيبات العودة الحضورية للمدارس والجامعات.. التعليم: ابدأوا التطعيم «من الآن»

شددت وزارة التعليم، على أهمية أخذ لقـاح فـيروس كورونا المسـتجد «كوفيد-١٩» (من الآن)، وذلك ضمن الترتيبات الأوليَّة للعودة الحضورية في مؤسسات التعليم العام والجامعي والتدريب التقني للعام الدراسي المقبل 1443 هـ.

وقالت الوزارة إن ذلك يأتي وفق الترتيبات التي تحددها وزارة الصحة تحقيقًا لسلامة الجميع، وسيتم التحقق من ذلك من خلال تطبيقي «توكلنا وتباعد»، وسيكون ذلك متـطلبًا للدخول إلى جميع مباني الجـهات التابعة لوزارة التعليم مـن المدارس الحكـوميـة والأهلية، والجامعات الحكومية، والجامعات والكليات الأهلية، ومنشآت المؤسسة.

ووفق بيان الوزارة، تتضمن الترتيبات ما يلي:

عودة المعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والتدريب التقني حضوريًّا إلى مقرات العمل في المدارس والكليات والجامعات الحكومية والأهلية ومعاهد وكليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بدءًا من موعد حضورهم للعام الدراسي المقبل؛ ما يؤكد أهمية أخذ لقاح فيروس كورونا من الآن وفق ترتيبات وزارة الصحة تحقيقًا لسلامة الجميع وسيتم التحقق من ذلك عبر تطبيقي «توكلنا وتباعد» وسيكون ذلك متطلبًا لدخول جميع مباني الجهات التابعة للوزارة من المدارس الحكومية وأهلية والجامعات الحكومية والجامعات والكليات الأهلية ومنشآت المؤسسة العام للتدريب التقني والمهني.

ــ العودة لجميع طلبة الجامعات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لمقاعد الدراسة مع اشتراط سلامتهم صحيًا وستعلن الجامعات والمؤسسة القرارات اللازمة لتحديد آليات الحضور.

ــ أهمية التحصين بأخذ لقاحات كورونا وفق الترتيبات التي تحددها وزارة الصحة؛ لاستكمال إجراءات بدء الدراسة للطلاب المستجدين في الجامعات والكليات والمؤسسة العام للتدريب التقني والمهني للعام الدراسي المقبل والاطمئنان على صحة الجميع وستعلن الجامعات والمؤسسة القرارات اللازمة لاستكمال آليات القبول.

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