التحصين شرط الدورات والوظائف العسكرية

اشترطت وزارة الدفاع على المتقدمين التحصين وأخذ لقاح فيروس كورونا «كوفيد 19» لاستكمال إجراءات القبول النهائي للطلاب، في المرافق التعليمية والتدريبية التابعة لوزارة الدفاع. ووضعت الوزارة تنويه في موقع القبول الموحد، ينص على أن أخذك لقاح التحصين ضد فيروس كورونا متطلب أساسي للقبول النهائي، كما سيكون أخذ اللقاح شرطاً لدخول جميع مرافق وزارة الدفاع اعتباراً من الأحد 1442/11/3.

خدمة إلكترونية

وبوابة القبول الموحد للقوات المسلحة في وزارة الدفاع هي خدمة إلكترونية، تقدمها وزارة الدفاع تمكن المتقدمين للخدمة العسكرية، من الحصول على رقم طلب بعد اجتيازهم جميع الشروط الأساسية، مما يوفر لهم الوقت والجهد والمال.

وكانت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية، ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع أعلنت عن فتح باب القبول، والتسجيل لعام «1442 /‏1443» للخريجين الجامعيين الحاصلين على شهادة «البكالوريوس» للالتحاق في الخدمة العسـكرية اعتباراً من الأحد 20/‏9/1442.

ودعت الطلبة الراغبين في الالتحاق بوزارة الدفاع، إلى زيارة الموقع الإلكتروني للجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية، ولجنة قبول الجامعيين.

شروط الالتحاق بالكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع

01 -أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ والولادة «ويستثنى من ذلك من ولد ونشأ مع والده الذي تواجد لظروف العمل أو الدراسة أو الإجازة خارج المملكة على ألا يحمل جواز وجنسية البلد الذي ولد فيه».

02 - حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

03 - أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة التابعة لوزارة التعليم «انتظام نهاري» تخصص علوم طبيعية فقط لجميع الكليات، وأن يكون من خريجي هذا العام، ولا يقبل خريجو الأعوام السابقة.

04 -ألا تقل النسبة المئوية

في الشهادة الثانوية عن

«80 %» للتخصص العلمي.

05 - أدى اختبار القدرات العامة، ويكون حاصلا على درجة لا تقل عن

«60 %».

06 - أدى الاختبار التحصيلي ويكون حاصلا على درجة لا تقل عن «60 %».

07 - أدى اختبار الكفايات.

08 - لا يقل عمر المتقدم عن «17» عاماً ولا يزيد على «22» عاماً.

09 -أن يجتاز الفحص الطبي «الأولي والنهائي» وكذلك المقابلة الشخصية.

10 -أن يكون المتقدم

غير متزوج.

11 -أن يتناسب طوله مع وزنه، بحيث يكون الحد الأدنى «165سم – 52كجم» والحد الأعلى «188سم – 95كجم».

12 -لا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية، التابعة للجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية، وتعد نتائج الفحص الطبي نهائية ولا يحق للطالب المطالبة بإعادة الكشف الطبي، أو معرفة أسباب عدم اللياقة الطبية.

13 -أن يجتاز اختبارات القبول الشامل واللياقة البدنية، وأن يجتاز اختبار القدرات الخاصة للكليات التي تتطلب ذلك.