فحوصات لكشف المنشطات في الإبل

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة طبية بيطرية راشد العجمي، التصدي لممارسات أسيئ استخدامها في فحوصات الإبل، مشيرا إلى إجراء عمليات تنسيب وراثي بإجراء تحليل DNA ومنحها شهادة نسب، والكشف عن العبث بالإبل حيث يتم إجراء أشعة ثلاثية الأبعاد، وفحص المنشطات بإجراء تحليل متخصص يكشف جميع أنواع المنشطات المحظورة.

مدينة بيطرية

أعلن العجمي، بناء مدينة طبية بيطرية عالمية بالرياض، تضم عيادات ومرافق متخصصة، ويجري حالياً استكمال إصدار التراخيص اللازمة من الجهات المعنية، وتقديم خدماتها لجميع مناطق المملكة، والاستجابة لطلبات الزيارات الحقلية، والوصول إلى مزارع ومنقيات ملاك الإبل في جميع مناطق المملكة، عبر أسطول من العيادات المتنقلة، المجهزة بأجهزة التحليل والأشعة ومستلزمات إجراء العمليات الجراحية وصيدلية مصغرة، كاشفاً إجراء أبحاث متقدمة لعلاج العقم لإبل الحيل، وتحسين الخصوبة لدى الفحول، وحقق نجاحات في نقل وزراعة الأجنة من الإبل النادرة والمميزة، إذ تخضع الحالة لبرنامج متخصص يبدأ بتنشيط مبايض الناقة، وتحفيزها لإنتاج عدة بويضات ومن ثم يتم تلقيحها بضراب طبيعي، ثم نقل هذه الأجنة إلى عدد من الحاضنات.

باقات الرعاية

وألمح العجمي، إلى إطلاق برنامج عقود الرعاية البيطرية، تشتمل على التحصينات الوقائية السنوية، وفق باقة تضم عدة خدمات، من خلال عدة زيارات سنوياً، تنفذ خلالها كل الخدمات الخاصة بالباقة المتعاقد عليها، وتلك العقود تتضمن برنامج الوقاية، من خلال إجراء تحليل شامل للتعرف على احتياج الحالة من مكملات غذائية، وتحصينات وعلاجات ومحفزات، وفي ذلك حماية من نفوق للإبل أو انتشار بعض الأمراض وعدم جدوى ما يقومون به من علاج شعبي أو عشوائي، وتشتمل على تحليل الدم الشامل، وتحصينات وتطعيمات، وفيتامينات ومكملات غذائية، والفحص التناسلي بالسونار، وغسيل الرحم وتحفيز المبايض ومثبتات اللقاح، وتحليل السائل المنوي وزيادة الفحولة.