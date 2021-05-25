منخفض الهند يرفع الحرارة إلى 50 درجة

توقع المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن تلامس درجات الحرارة الشهر المقبل الـ 50 درجة مئوية على بعض مناطق المملكة، وخاصة المنطقة الشرقية، متأثرة بمنخفض الهند الموسمي.

وتشهد المملكة تغيرات في درجات الحرارة في مرحلة دخول فصل الصيف، وهناك تذبذب نوعي ما بين درجة الحرارة العظمى، ودرجة الحرارة الصغرى.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هطول أمطار رعدية على مناطق (نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، فيما تكون السماء غائمة جزئيا مصحوبة برياح نشطة على مناطق (القصيم، الرياض، الشرقية، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى

مكة المكرمة

43

28

المدينة المنورة

42

27

الرياض

39

27

جدة

38

28

الدمام

39

31

الباحة

28

18

جازان

38

29

نجران

39

25

العلا

40

24

تبوك

37

19

حائل

35

21

أبها

28

17

بريدة

37

23