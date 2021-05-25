مضاعفة نسب القبول بجامعة نجران

ضاعفت جامعة نجران نسب التخصيص لمرحلة ما بعد السنة التحضيرية، وذلك في بعض التخصصات النوعية في عدد من كليات الجامعة، تلبية لاحتياجات سوق العمل.

ووجه رئيس الجامعة الدكتور فلاح السبيعي بزيادة نسبة التخصيص في الطب والجراحة بنسبة 32%، والعلاج الطبيعي بنسبة 40%، وكذلك في تخصص الهندسة الكهربائية بنسبة 20%، وذلك من إجمالي المقبولين لهذه التخصصات.

قطاعات صحية

وأكد السبيعي أن زيادة نسب التخصيص جاءت حرصا على مواكبة احتياجات سوق العمل، ومساهمة من الجامعة في زيادة عدد المختصين في بعض التخصصات النوعية، ووفقا لما تمتلكه الجامعة من إمكانات بشرية وفنية عالية، تدعم التوسع في هذه التخصصات، وأشار رئيس الجامعة إلى أن الجامعة تميزت في التخصصات الصحية وأصبح طلابها مطلباً للعمل في العديد من القطاعات الصحية داخل المنطقة وخارجها، إلى جانب امتلاكها لمستشفى جامعي كواحدة من أربع جامعات بالمملكة، وهو ما أسهم في تميز طلاب الجامعة، و سيعزز من دور الخدمات الصحية في المنطقة.

عيادات تخصصية

يذكر أن المستشفى الجامعي يضم حالياً 30 عيادة متنوعة، ويجري العمل على إنجاز مشروع المستشفى الجامعي داخل المدينة الجامعية بمساحة تقدر بـ 155.600 ألف متر مربع بتكلفة إجمالية تبلغ 400 مليون ريال، ومع نهاية اكتمال المشروع ستتضاعف سعته السريرية عما كان عليه، حيث سيحتوي في مرحلته الأولى على 200 سرير، وسيستمر في التوسع حتى تصل سعته إلى 800 سرير بجميع العيادات التخصصية للرجال والنساء.