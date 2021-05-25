يعتزم المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، التعاقد مع بيت خبرة مختص بتقنية المعلومات لإعداد دراسات، وبناء قاعدة معلومات وطنية للمواد الكيميائية في المملكة العربية السعودية ، ضمن مبادرة البرنامج الوطني للسلامة الكيميائية. ويهدف البرنامج إلى تقييم الوضع الراهن للسلامة الكيميائية، وإجراء المسوحات المطلوبة ووضع الإستراتيجيات العامة الوطنية والخطة التنفيذية، لإدارة المواد الكيميائية، ومراجعة وتطوير الأنظمة والإرشادات الحالية، واقتراح معايير استخدام واستهلاك المواد الكيميائية والحد من مخاطرها وطريقة التخلص منها. كما يسعى البرنامج إلى إنشاء نظام بيانات وطني للسلامة الكيميائية، والتطبيقات المرتبطة وربط المشروع مع الجهات والمنشآت ذات الصلة، والتي ستستفيد من مخرجات المبادرة، فضلا عن تصميم نظام إدارة المواد الكيميائية بالتعاون مع شركة تطوير برمجيات متخصصة، مع تحديد مهام ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة، وإعداد ضوابط واشتراطات ومواصفات لنقل وتخزين وتفعيل المواد الكيميائية. من أهداف البرنامج الوطني للسلامة الكيميائية وضع خطة طوارئ لمواجهة الكوارث الصناعية والحوادث الكيميائية تطوير طرق الإنتاج والاستخدام والحماية للعمالة، وتحديد أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات العالمية المناسبة للمملكة المساعدة على الالتزام ببنود الاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة وأصبحت حيز التنفيذ مراقبة المنشآت المعتمدة ومتابعتها وتوضيح مجالاتها من المواد الكيميائية وتصنيف المواد والنشرات الخاصة بكل مادة كيميائية. مهام المركز إعداد المعايير واللوائح البيئية تحسين جودة الأوساط البيئية من خلال تتبع ومراقبة مستويات ومصادر التلوث تحسين جودة الأوساط البيئية من خلال تتبع ومراقبة مستويات ومصادر التلوث القيام بأنشطة التراخيص والتصاريح فرض الالتزام البيئي على القطاعات التنموية الريادة في الالتزام البيئى لتعزيز استدامة البيئة المساهمة في ازدهار القطاعات التنموية تحسين جودة الحياة



كانت هذه تفاصيل خبر قاعدة معلومات للمواد الكيميائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.