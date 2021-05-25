وزير الداخلية يرأس اجتماع لجنة الحج العليا

وفي بداية الاجتماع أكد الأمير عبدالعزيز بن سعود حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتوجيهاتهما بالعمل على تقديم كافة التسهيلات لحجاج بيت الله الحرام، وزوار المسجد النبوي الشريف، ليتمكنوا من أداء نسكهم بكل يسر وطمأنينة.
وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بإدارة وتنظيم موسم الحج لعام 1442هـ الذي يأتي والمملكة تواصل جهودها في مواجهة فيروس كورونا.
وفي ختام الاجتماع اتخذت اللجنة عددًا من التوصيات للرفع بها لخادم الحرمين الشريفين.
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