خلل في توزيع الأوكسجين بمستشفى المدينة وإخلاء الحالات الحرجة

وأوضح المتحدث الرسمي للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة مؤيد أبو عنق في تصريحات لـ«دوت الخليج» أن الخلل حدث ظهر اليوم الثلاثاء، وتمثل في خلل في لوحة توزيع الأوكسجين بمستشفى المدينة المنورة العام، حيث تم اكتشافه من خلال نظام الإنذار المبكر، وجرى على الفور مباشرة غرفة القيادة والتحكم لهذا الخلل وتنفيذ خطة الطوارئ المعتمدة في مثل هذه الحالات، وذلك بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، حيث اتخذت الشؤون الصحية الإجراءات الاحترازية اللازمة والضرورية، وجرى نقل مرضى الحالات الحرجة إلى المستشفيات الأخرى داخل المدينة المنورة حفاظا على صحتهم وسلامتهم، وهم بصحة جيدة، مع استمرار تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى المنومين بالمستشفى.
وأضاف أنه يجري حاليا إصلاح الخلل من قبل الفرق الفنية المختصة ومعرفة أسبابه.
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