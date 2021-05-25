شكرا لقرائتكم خبر عن «آل جابر»: المليشيا تواصل القتال في تعمد لزيادة المعاناة الإنسانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى سفير المملكة في اليمن محمد آل جابر، اليوم، المبعوثين الأمريكي والأممي لليمن.

وأوضح السفير أنه تم التأكيد على أهمية وقف إطلاق النار في اليمن، مشيرًا إلى أن الحوثيين لم يستجيبوا لذلك ويواصلون القتال في تعمد لزيادة المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، خاصة في مأرب التي يقطنها ونزح إليها أكثر من مليونين نسمه من شمال اليمن.

بدورهما أكد المبعوثان الأمريكي والأممي، أهمية وقف إطلاق النار في اليمن.. والحوثيين لم يستجيبوا ويواصلون القتال في تعمد لزيادة المعاناة الإنسانية للشعب اليمني