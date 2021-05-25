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شكرا لقرائتكم 51 مخالفة في اليوم الثاني لحملة المسح البيئي للساحل الغربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
51 مخالفة في اليوم الثاني لحملة المسح البيئي للساحل الغربي
استمرار أعمال المسح خلال الأيام المقبلة
متابعات الخليج 365 - واس
رصدت الفرق التفتيشية في المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي خلال اليوم الثاني للحملة الوطنية الثانية للمسح البيئي للساحل الغربي ، ما يقارب 51 مخالفة بيئية نتيجة 213 زيارة.
الوضع البيئي:
وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز علي بن سعيد الغامدي ، أنه جرى دراسة الوضع البيئي الحالي للمناطق وتحديد جميع نقاط التصريف إلى مياه البحر والأودية ومجاري السيول الواقعة بالمناطق الممسوحة .
ملاحظات:
وأشار إلى أنه سجلت بعض الملاحظات متمثلة في وجود بعض مجاري السيول والأودية وتم إلقاء بعض المخلفات فيها بشكل عشوائي ، مؤكدا استمرار أعمال المسح خلال الأيام المقبلة لاستكمال جميع مناطق الساحل الغربي بالمملكة.
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