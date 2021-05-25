الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-25

51 مخالفة في اليوم الثاني لحملة المسح البيئي للساحل الغربي

متابعات الخليج 365 - واس

رصدت الفرق التفتيشية في المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي خلال اليوم الثاني للحملة الوطنية الثانية للمسح البيئي للساحل الغربي ، ما يقارب 51 مخالفة بيئية نتيجة 213 زيارة.

الوضع البيئي:

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز علي بن سعيد الغامدي ، أنه جرى دراسة الوضع البيئي الحالي للمناطق وتحديد جميع نقاط التصريف إلى مياه البحر والأودية ومجاري السيول الواقعة بالمناطق الممسوحة .

ملاحظات:

وأشار إلى أنه سجلت بعض الملاحظات متمثلة في وجود بعض مجاري السيول والأودية وتم إلقاء بعض المخلفات فيها بشكل عشوائي ، مؤكدا استمرار أعمال المسح خلال الأيام المقبلة لاستكمال جميع مناطق الساحل الغربي بالمملكة.

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