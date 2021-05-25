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شكرا لقرائتكم مساعد وزير الدفاع يستقبل السفير الصيني لبحث التعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-25
مساعد وزير الدفاع يستقبل السفير الصيني لبحث التعاون
جرى خلال اللقاء مناقشة أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك
متابعات الخليج 365 - الرياض
استقبل مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، الدكتور خالد بن حسين البياري، اليوم، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة العربية السعودية تشين وي تشينغ، وجرى خلال اللقاء مناقشة أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث التعاون بين البلدين الصديقين.
حضور اللقاء:
حضر اللقاء وكيل وزارة الدفاع للشؤون الإستراتيجية أحمد بن علي عسيري، وكيل الوزارة للمشتريات والتسليح إبراهيم بن احمد السويد، ومن الجانب الصيني نائب السفير ين لي جيون، والملحق الدفاعي العميد لين لي، والملحق الدفاعي المقدم سو تينغ، والملحق السياسي باو يواشيوان.
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