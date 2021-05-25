مساعد وزير الدفاع يستقبل السفير الصيني لبحث التعاون

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

استقبل مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، الدكتور خالد بن حسين البياري، اليوم، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة العربية السعودية تشين وي تشينغ، وجرى خلال اللقاء مناقشة أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث التعاون بين البلدين الصديقين.

حضور اللقاء:

حضر اللقاء وكيل وزارة الدفاع للشؤون الإستراتيجية أحمد بن علي عسيري، وكيل الوزارة للمشتريات والتسليح إبراهيم بن احمد السويد، ومن الجانب الصيني نائب السفير ين لي جيون، والملحق الدفاعي العميد لين لي، والملحق الدفاعي المقدم سو تينغ، والملحق السياسي باو يواشيوان.



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