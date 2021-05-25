تعاون بين شركة السودة والدارة لحفظ الموروث الثقافي

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وتأتي المذكرة ضمن مساعي شركة السودة للتطوير، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة لحفظ الموروث الثقافي وإثراء الأرشيف الوطني لمنطقة عسير، تنفيذا لتوجيهات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة شركة السودة للتطوير الأمير محمد بن سلمان، بحفظ الموروث الإنساني الثقافي في السودة ورجال ألمع وإبراز ثقافة وأصالة المنطقة.
حضر توقيع مذكرة التعاون أمير منطقة عسير تركي بن طلال، وشيوخ قبائل السودة ورجال ألمع، وعدد من المؤرخين والروائيين من المجتمع المحلي.
وتسهم مذكرة التعاون في مساندة الشركة للتطوير بالمحتوى في الجوانب التراثية والثقافية، وستعمل مع شيوخ القبائل والمؤرخين والأدباء من المجتمع المحلي لحفظ التراث المادي وغير المادي.
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