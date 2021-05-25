الطيار يحصل على الدكتوراه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصل يزيد بن سعود الطيار على درجة الدكتوراه بعد مناقشته لرسالة بقسم السياسات التربوية بكلية التربية تخصص أصول التربية ‏بجامعة الملك سعود، ويعد يزيد من الكفاءات الوطنية المميزة.

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