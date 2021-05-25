شكرا لقرائتكم خبر ضبط مروج مخدرات بحوزته 292 كجم حشيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية في منطقة جازان على مواطن استقبل كمية من المواد المخدرة بغرض ترويجها وعثر بحوزته على 292 كجم من الحشيش المخدر وسلاح ناري و103 طلقات حية.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، أن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، أسفرت عن القبض على مواطن استقبل كمية من المواد المخدرة بمحافظة صبيا بغرض ترويجها، والقبض عليه، وعثر بحوزته على كمية من الحشيش المخدر وسلاح ناري وطلقات حية.

وأكد النجيدي، أنه جرى إيقاف المقبوض عليه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

ماذا وجد بحوزته؟

