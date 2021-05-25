ضبط مروج مخدرات بحوزته 292 كجم حشيش

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وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، أن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، أسفرت عن القبض على مواطن استقبل كمية من المواد المخدرة بمحافظة صبيا بغرض ترويجها، والقبض عليه، وعثر بحوزته على كمية من الحشيش المخدر وسلاح ناري وطلقات حية.
وأكد النجيدي، أنه جرى إيقاف المقبوض عليه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
ماذا وجد بحوزته؟
- 292 كجم حشيش
- سلاح ناري
- 103 طلقات حية
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