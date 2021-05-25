30 موقعا أثريا سيتعرف عليها زوار مكة عبر الباص التاريخي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 30 موقعا أثريا سيتعرف عليها زوار مكة المكرمة عبر الباص التاريخي، حيث تعكف اللجنة التنفيذية لمسار المواقع التاريخية والإسلامية والمتاحف على إطلاق الباص التاريخي بمكة المكرمة بنهاية عام 2021 بهدف تعريف زوار العاصمة المقدسة بأهم معالمها.

وذلك عبر مسار يوفر زيارة منظمة لمعظم المعالم التاريخية في الجزء الشرقي من مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بطريقة سياحية تعليمية مشوقة.

وأوضح مستشار المواقع التاريخية في الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، الدكتور وائل حلبي أن المسار الأول للباص التاريخي سينطلق من المنطقة المركزية بمكة المكرمة ثم يتوقف عند القصور الملكية وقصر البياضية والملك سعود، ليتجه بعد ذلك إلى عدد من المواقع التاريخية الأخرى، ومن ضمنها التوقف عند مسجد البيعة بمشعر منى، حيث يستمع الزوار عندها إلى قصة المسجد وجميع التفاصيل المتعلقة به.

وأضاف حلبي بأن التشغيل التجريبي للباص التاريخي سيكون في نهاية 2021، حيث ستكون مدة الرحلة من ساعتين إلى 6 ساعات، وسيمر الباص التاريخي بـ 30 موقعا تاريخيا غير المحطات، ومن ضمنها السدود الأموية في منطقة المعيصم، وفيها خزان المليون، وخزانات شركة المياه الوطنية، وكذلك المشعر الحرام، ومسجد الخيف، وعين زبيدة، ومسجد نمرة، ووادي عرنة، وسيمر بمواقع تاريخية كثيرة وعند كل موقع فيه حكاية للقصة.

الباص التاريخي







مدة الجولة: من 2-6 ساعات



عدد المحطات: 9 محطات



عدد المواقع التاريخية: 30 موقعا تاريخيا



طول المسار: 86 كلم



التشغيل التجريبي: 2021



مخطط مسار الباص





شعب عامر



القصور الملكية



جبل النور (غار حراء)



بيعة العقبة



المشعر الحرام



عين زبيدة



جبل الرحمة



مصنع تعبئة زمزم



جبل ثور



اللجنة التنفيذية لمسار المواقع التاريخية والإسلامية والمتاحف