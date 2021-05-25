استهلاك 391 لتر مبيدات للإصحاح البيئي لحج هذا العام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت إدارة الإصحاح البيئي بأمانة العاصمة المقدسة في تنفيذ كافة مهامها المتعلقة بالإصحاح البيئي في المشاعر المقدسة استعدادا لحج هذا العام 1442هـ. وكشفت إدارة الإصحاح البيئي أنه جرى استهلاك 391 لترا من المبيدات الخام لتهيئة أعلى مستويات الإصحاح البيئي بالمشاعر المقدسة استعدادا لموسم حج 1442هـ. ويباشر تطبيق مهام الإصحاح البيئي وتهيئة الأجواء بالمشاعر المقدسة 54 عاملا من المشرفين والفنيين عبر 21 سيارة و27 جهازا يدويا، وبلغ عدد البؤر المستكشفة 123 بؤرة إيجابية و292 سلبية، كما يعمل 1000 عامل نظافة مدعمين بـ100 معدة وآلية متنوعة؛ وذلك لتهيئة وتجهيز مسطحات وشوارع المشاعر المقدسة ضمن الاستعدادات لموسم حج هذا العام وفق خطة استثنائية محكمة بالتنسيق مع جميع الجهات. أعمال المكافحة والرش شملت:





1359 دورة مياه



742 خيمة



837 منهلا للصرف الصحي



460 قناة لتصريف مياه السيول



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