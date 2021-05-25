استهلاك 391 لتر مبيدات للإصحاح البيئي لحج هذا العام

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ويباشر تطبيق مهام الإصحاح البيئي وتهيئة الأجواء بالمشاعر المقدسة 54 عاملا من المشرفين والفنيين عبر 21 سيارة و27 جهازا يدويا، وبلغ عدد البؤر المستكشفة 123 بؤرة إيجابية و292 سلبية، كما يعمل 1000 عامل نظافة مدعمين بـ100 معدة وآلية متنوعة؛ وذلك لتهيئة وتجهيز مسطحات وشوارع المشاعر المقدسة ضمن الاستعدادات لموسم حج هذا العام وفق خطة استثنائية محكمة بالتنسيق مع جميع الجهات.
أعمال المكافحة والرش شملت:
- 1359 دورة مياه
- 742 خيمة
- 837 منهلا للصرف الصحي
- 460 قناة لتصريف مياه السيول
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