جولات ميدانية لرصد السلوكيات المجتمعية في جازان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت الفرق الميدانية بصحة جازان 27,525 جولة ميدانية خلال الأشهر الـ5 الماضية من العام الحالي 2021م، بعدد من مراكز التسوق والمرافق والميادين العامة والمساجد بمختلف محافظات المنطقة. ورصدت الجولات مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية في تلك المحلات والمرافق والتزام أفراد المجتمع بتطبيقها، وتقديم التوعية الصحية لهم، وحثهم على التسجيل لأخذ لقاح فيروس كورونا.



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