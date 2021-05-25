شكرا لقرائتكم خبر «الصحة»: تأثير كورونا يتضاعف عند كبار السن والتحصين مهم لحمايتهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت وزارة الصحة أن تأثير فيروس كورونا يتضاعف مرات عدة عند كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، عادة التحصين أهم خطوة لحمايتهم وخفض خطورة الإصابة.

‏وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل 1389 حالة مؤكدة وتعافي 912 حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 9593 حالة منها 1348 حالة حرجة.

وبينت أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 443460 حالة وبلغ عدد حالات التعافي 426589 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 14 حالة ليصل الإجمالي إلى 7278 حالة، كما أجري 89182 فحصا مخبريا.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

الحالات الجديدة بحسب المناطق

