الأعمال التطوعية تؤهل إداريي الصحة لمفاضلة الترقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تؤهل الأعمال التطوعية والمشاركة المجتمعية إداريي وزارة الصحة لمفاضلة الترقية وفقا لمعايير إدارة عمليات الموارد البشرية بالوزارة لترقية الإداريين على الخدمة المدنية من خلال تطبيقها عبر نظام الكتروني يمكن الجهات الحكومية من إدارة عمليات الترقية عبر منصة مسار.

وأوضحت الإدارة من خلال تعميم - اطلعت عليه الصحيفة- لمديرها العام مسفر الشمراني قبل يومين، معايير المفاضلة لترقية الإداريين على الخدمة المدنية.

ووجهت تعميمها لمديري الشؤون الصحية بالمناطق والمديرين التنفيذيين للتجمعات الصحية، بناء على خطاب وكيل الوزارة لإدارة رأس المال البشري بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتاريخ 17 /12/ 1440هـ بشأن ما نصت عليه المادة 52 من اللائحة التنفيذية في الخدمة المدنية المنظمة لمعايير المفاضلة المستخدمة في الترقيات. وطالبت الإدارة في تعميمها للجهات ذات العلاقة تسجيل بيانات موظفيها المستحقين للترقية بنظام الموارد (نظام ترقيات-مسار) وفق ما جرى شرحه مسبقا في الورش التدريبية.

معايير المفاضلة في ترقيات الإداريين في الخدمة المدنية:

