الأعمال التطوعية تؤهل إداريي الصحة لمفاضلة الترقية

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وأوضحت الإدارة من خلال تعميم - اطلعت عليه الصحيفة- لمديرها العام مسفر الشمراني قبل يومين، معايير المفاضلة لترقية الإداريين على الخدمة المدنية.
ووجهت تعميمها لمديري الشؤون الصحية بالمناطق والمديرين التنفيذيين للتجمعات الصحية، بناء على خطاب وكيل الوزارة لإدارة رأس المال البشري بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتاريخ 17 /12/ 1440هـ بشأن ما نصت عليه المادة 52 من اللائحة التنفيذية في الخدمة المدنية المنظمة لمعايير المفاضلة المستخدمة في الترقيات. وطالبت الإدارة في تعميمها للجهات ذات العلاقة تسجيل بيانات موظفيها المستحقين للترقية بنظام الموارد (نظام ترقيات-مسار) وفق ما جرى شرحه مسبقا في الورش التدريبية.
معايير المفاضلة في ترقيات الإداريين في الخدمة المدنية:
- تقويم الأداء الوظيفي للسنة الأخيرة وزن المعيار 70%.
- المبادرات والإنجازات التي حققها المرشح، وزن المعيار 30% ومن ضمنها:
- الأعمال التطوعية والمشاركة المجتمعية ويعطى الحاصل عليها 12 درجة.
- اقتراح مبادرة بعد تطبيقها ثم تحقق وفرا ماليا أو رفع كفاءة أداء الجهة ويعطى الحاصل عليها 15 درجة.
- الحصول على شهادة تميز معتمدة من (مدير عام /المديرين والرؤساء التنفيذيين بالتجمعات الصحية) ويعطى الحاصل عليها 3 درجات.
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