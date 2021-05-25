شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يستقبل رجل الأمن المتصدي لـ «مهاجم منبر الحرم» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رجل الأمن الوكيل رقيب محمد الزهراني الذي منع شخص من صعود منبر الحرم المكي

وكانت تحقيقات شرطة العاصمة المقدسة ، كشفت أن الجاني الذي حاول الصعود على منبر الحرم المكي، خلال خطبة الجمعة الماضية، مواطن أربعيني، وكان يدعي أنه المهدي المنتظر.

وذكر المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن الجهات الأمنية أوقفت شخصًا حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة بالمسجد الحرام، وقال إنه جرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ظهر الجمعة بشكل واسع فيديو، يظهر فيه شخص في صحن المطاف حاول الصعود إلى منبر الحرم المكي الشريف.