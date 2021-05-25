القصبي يبحث التعاون المشترك مع رئيس مجلس تنظيم الإعلام المصري

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير التجارة، ووزير الإعلام المكلف، ماجد القصبي، أنه سعد اليوم الثلاثاء بلقاء رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في جمهورية مصر العربية كرم كامل جبر.

تعزيز التعاون:

وأضاف القصبي، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه بحث مع كرم جبر أوجه تعزيز التعاون الإعلامي المشترك وسبل استثمارها في بناء شراكة إستراتيجية بين البلدين بما يرقى لتطلعات قيادتي البلدين وعمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين.



شارك الخبر