الصحة: مريض التصلب اللويحي يمكنه الحصول على لقاح كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

قالت وزارة الصحة: إن مريض التصلب اللويحي يمكنه الحصول على لقاح كورونا بعد استشارة الطبيب المعالج.

جاء ذلك ردًّا من حساب الصحة 937 بموقع تويتر، على استفسار حول إمكانية حصول مرضى التصلب المتعدد على اللقاح وتأثيره عليهم.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات:

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

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