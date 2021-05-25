التعليم : سلامة الحالة الصحية شرط العودة الحضورية لطلاب الجامعات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة التعليم على أهمية التحصين بأخذ لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد -19؛ وفق الترتيبات التي تحددها وزارة الصحة، وذلك لاستكمال إجراءات بدء الدراسة للطلاب المستجدين في الجامعات والكليات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام الدراسي المقبل 1443هـ، والاطمئنان على صحة الجميع.

وأشارت التعليم إلى أن الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني ستعلن القرارات اللازمة لاستكمال آليات القبول.

عودة طلاب الجامعات

وقررت الوزارة العودة لجميع طلبة الجامعات الحكومية والأهلية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى مقاعد الدراسة، في العام المقبل 1443 مع اشتراط سلامة حالتهم الصحية، وستعلن الجامعات والمؤسسة القرارات اللازمة لتحديد آليات الحضور.

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