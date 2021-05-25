شكرا لقرائتكم خبر «عين الصقر 2 ».. تمرين سعودي يوناني يطور مهارات الأطقم الجوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما يشهد الشهر الحالي تنفيذ تمرين «عين الصقر 2» لصقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية للقوات الجوية المشاركة، وصلت إلى قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي طائرات القوات الجوية اليونانية المقاتلة من طراز F16 للمشاركة في التمرين، حيث كان في استقبالها قائد القاعدة قائد التمرين اللواء الطيار الركن ناصر القحطاني.

وأكد القحطاني أن التمرين يأتي في إطار التعاون العسكري بين البلدين الصديقين، موكدا أهمية التمرين الذي ينفذ في نسخته الثانية وفق أعلى المعايير التدريبية والاحترازات الوقائية لجائحة كورونا.

ويهدف التمرين إلى صقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية للقوات الجوية المشاركة، ‏إضافة إلى تبادل الخبرات العسكرية في مجال تنفيذ وتخطيط العمليات الجوية ورفع مستوى الجاهزية القتالية.