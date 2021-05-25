«عين الصقر 2 ».. تمرين سعودي يوناني يطور مهارات الأطقم الجوية

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وأكد القحطاني أن التمرين يأتي في إطار التعاون العسكري بين البلدين الصديقين، موكدا أهمية التمرين الذي ينفذ في نسخته الثانية وفق أعلى المعايير التدريبية والاحترازات الوقائية لجائحة كورونا.
ويهدف التمرين إلى صقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية للقوات الجوية المشاركة، إضافة إلى تبادل الخبرات العسكرية في مجال تنفيذ وتخطيط العمليات الجوية ورفع مستوى الجاهزية القتالية.
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