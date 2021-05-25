شكرا لقرائتكم خبر الفيصل يتوج الفائزين بجائزة مكة للتميز ومبادرات الملتقى الثقافي اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتوج مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل اليوم الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها الـ12 عن أعمال 1441 هـ.

كما سيعلن الفائزين في مبادرات ملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة تحت شعار «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي»، وسيتم الإعلان عن المراكز الثلاثة الأولى التي قدمت أفضل مبادرات للملتقى.

وشهد ملتقى مكة الثقافي في دورته الحالية مشاركة فاعلة من الجهات الحكومية والأهلية والأفراد ومحافظات المنطقة الأمر الذي نتج عنه تنفيذ 600 مبادرة تقنية، حيث استندت المبادرات التي جرى تنفيذها على 4 معايير تمثلت في تقديم المبادرة، ووضوح المبادرة، ومنهجيتها والتميز والإبداع والنتائج والمخرجات المتوقعة وصولا لتحقق المبادرات والأهداف المرجوة منها في تطوير الخدمات وتحويلها إلى منطقة ذكية.

وحقق الملتقى في موسمه الحالي تحت عنوان «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي ..؟» عددا من المكتسبات من أبرزها إنشاء تطبيقات هواتف ذكية، ومنصات الكترونية رقمية تعزز استخدام التقنية بالمنطقة، وصناعة قدوات رقمية، لتنمية قدرات أبناء المنطقة، وتطوير أفكارهم، واستقطاب علماء محليين ودوليين في المجال الرقمي، وتنظيم حوارات ودورات تدريبية، واستهدفت أبناء المنطقة في المجالات الرقمية.

ومن أبرز المبادرات النوعية الربط الالكتروني بين الجهات الحكومية في منطقة مكة المكرمة وتحويلها إلى منطقة ذكية عبر تقديم خدمات نوعية للمواطن والمقيم والزائر، إضافة إلى رصد وتحليل البيانات لدعم اتخاذ القرار من خلال سهولة تبادل المعلومات بين الجهات، بجانب إنشاء كرسي الأمير خالد الفيصل لمدن المستقبل، الذي تحتضنه جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، كما سيتولى إعداد وتبني البحوث والدراسات والمشاريع الرقمية التي تسهم في تحول مدن منطقة مكة المكرمة إلى ذكية.

وتأتي من أهم مبادرات ملتقى مكة الثقافي «تحدي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتنقية لدعم الجهود الرامية لتحويل مكة المكرمة إلى مدينة ذكية، وتطوير خدمات الحج والعمرة، والذي سلم فيه الأمير خالد الفيصل للفائزين جوائز قيمتها مليون ريال، إلى جانب توقيع البحوث الفائزة في بوابة مكة للبحث والابتكار والبالغ عددها 20 بحثا، وتم لأجلها توزيع مليوني ريال بواقع 100 ألف ريال لكل بحث فائز.

فروع جائزة مكة للتميز تشمل:

فروع مبادرات ملتقى مكة الثقافي:

