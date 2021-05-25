شكرا لقرائتكم خبر القيادة تهنئ جورجيا وغويانا بذكرى الاستقلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأعرب الملك، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جورجيا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.
كما هنأ خادم الحرمين الشريفين، رئيس جمهورية، غويانا محمد عرفان علي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية غويانا الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.
فيما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، رئيسة جورجيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.
وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جورجيا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.
كما هنأ ولي العهد رئيس جمهورية غويانا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبرولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية غويانا الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.
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