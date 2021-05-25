وزير الإعلام يبحث التعاون المشترك مع مصر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، في مكتبه بالرياض أمس، مع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري كرم جبر، سبل التعاون المشترك في المجال الإعلامي بين المملكة ومصر. ويأتي ذلك ضمن برنامج زيارة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري إلى المملكة.



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