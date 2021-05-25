نائب وزير الدفاع يستعرض الشراكة العسكرية مع قائد القيادة الوسطى الأمريكية

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مع التأكيد على أهمية تلك الشراكة ودورها في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وتعزيز الاستقرار في المنطقة. كما جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المشتركة المبذولة تجاهها؛ بما يخدم أمن واستقرار المنطقة والعالم.
حضر اللقاء رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، ونائب قائد القوات المشتركة اللواء الطيار الركن عبدالله الغامدي، ومدير عام مكتب نائب وزير الدفاع هشام بن سيف.
كما حضره من الجانب الأمريكي القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مارتينا سترونغ، وعدد من كبار الضباط في وزارة الدفاع الأمريكية.
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