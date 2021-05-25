شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يوضح كيفية التعرف على الخروف المريض من السليم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي مواطن وهو يقدم عدة نصائح بشأن كيفية التعرف على الخروف المريض من السليم.

وذكر أن خروج إفرازات من أنف الخروف مؤشر على أنه يعاني من تسمم معوية أو التهاب بالرئة، كما أن تساقط شعر الخروف مؤشر أيضا على أنه مريض.

ولفت إلى أن بعض البائعين يقومون أحيانا برفع الخروف أمام المشتري لكي يُوهمه بأن الخروف به لحم متراكم، لذلك يُفضل أن يتم فحص الخروف على وضعه الطبيعي للتأكد مما يحتويه جسده.