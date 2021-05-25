شكرا لمتابعة خبر عن وزير الداخلية يستقبل محمد الزهراني لدوره في منع شخص من اقتحام منبر الحرم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استقبل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز رجل أمن الحرم محمد بن علي الزهراني، والذي ظهر في "مقطع الفيديو" وهو يتصدى لشخص حاول الصعود على منبر ‎الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة.

وجاء ذلك بعد إشادة واسعة من المتابعين بالدور الذي قام به "الزهراني" في منع الشخص من اقتحام منبر الحرم.

كما طالب المغردون آنذاك بضرورة تكريم البطل" الزهراني" جزاءًا وتقديرًا لما قام به.