شكرا لمتابعة خبر عن شاب يستخدم سيارات دفع رباعي مكشوفة لنقل السياح والزوار بين جبال جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

تحدث شاب عن تجربته في استخدام سيارات ذات موديلات قديمة ودفع رباعي مكشوفة لنقل السياح والزوار بين جبال وأودية محافظة الريث بجازان.

وقال الشاب خلال برنامج "ديرتنا":" الهدف من الفكرة هو استكشاف ما تملك المحافظة من حضارة وثقافة وتراث ومعالم أثرية تاريخية وبيئيات طبيعية متنوعة".

وأشار إلى أنه يقوم بخدمة السائحين وزوار المحافظة من خلال تنفيذ جولات سياحية وتوفير وسيلة نقل أمنة وقادرة على عبور التضاريس الجبلية الصعبة ذات الطبيعة الفاتنة"، موضحا أن المشروع يهدف إلى جعل الزائر والسائح يعيش المتعة في البيئة الريفية.