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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

مسؤول بوزارة الحج: قريبا سيتم إعلان القوائم النهائية لمرشحي مجالس شركات أرباب الطوافة

قال مدير مركز الاستراتيجية بوزارة الحج محمد إسماعيل إنه سيتم إعلان القوائم النهائية لمرشحي مجالس شركات أرباب الطوافة قريبا.

وأشار محمد إسماعيل خلال مداخلة مع قناة العربية، إلى أنه تم فتح باب الترشح مع كافة الشركات، لافتا إلى الشروط وتشمل خبرات إدارية وخبرات في قطاع الحج والعمرة، وكذلك إضافة إلى وجود مؤهلات علمية خاصة بالمتقدمين.

وتابع:"بعض المتقدمين لم يكونوا مستوفين الشروط وهذه من أسباب استبعادهم".