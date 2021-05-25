شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. " الزعاق " يوضح علاقة الأحوال الجوية بـ النجوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث الخبير الفلكي خالد الزعاق عن علاقة الأحوال الجوية بالنجوم.

وقال "الزعاق" خلال فقرة "تقويم" على قناة الإخبارية: "أنا هناك 3 نجوم يسمى كلاً منهما الثريا والمرذم والسِّماك".

وأوضح الخبير الفلكي أن شروق الثريا أمارة على بداية البرد وشروق المرذم من الجهة الجنوبية أمارة على شدة الحر.

وأشار "الزعاق" أنه بعد أسبوع تقريباً تنتهي الكنة وتدخل علينا مربعانية القيظ (22شوال - 3يونيوا)، وهي من مواسم القيظ ومدتها أربعين يومًا وفيها:

1- ترتفاع فيها درجات الحرارة بالتدريج وتصل إلى أعلى معدلاتها السنوية.

2-أطول نهر وأقصر ليالي السنة.

3- تهب رياح السموم.