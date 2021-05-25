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جسر الملك فهد: ننسق مع الجهة المختصة للرد على استفسارات القادمين للمملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أشارت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد إلى أنه يجري التنسيق مع الجهة المختصة للرد على الاستفسارات الواردة بشأن الإجراءات الصحية للقادمين للمملكة.

وأوضحت أنها ستعلن هذا الرد في حينه عبر الموقع الإلكتروني لمؤسسة جسر الملك فهد.

وكان جسر الملك فهد الرابط بين المملكة والبحرين، أعلن في وقت سابق تحديث الإجراءات الصحية المطلوبة لدخول المملكة عبر الجسر، وتلقت المؤسسة العديد من التساؤلات من الموجودين في البحرين الراغبين في الدخول للمملكة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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