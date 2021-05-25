شكرا لمتابعة خبر عن جسر الملك فهد: ننسق مع الجهة المختصة للرد على استفسارات القادمين للمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أشارت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد إلى أنه يجري التنسيق مع الجهة المختصة للرد على الاستفسارات الواردة بشأن الإجراءات الصحية للقادمين للمملكة.

وأوضحت أنها ستعلن هذا الرد في حينه عبر الموقع الإلكتروني لمؤسسة جسر الملك فهد.

وكان جسر الملك فهد الرابط بين المملكة والبحرين، أعلن في وقت سابق تحديث الإجراءات الصحية المطلوبة لدخول المملكة عبر الجسر، وتلقت المؤسسة العديد من التساؤلات من الموجودين في البحرين الراغبين في الدخول للمملكة.