بالفيديو.. وزارة الداخلية توثق إحباط ترويج 292 كيلوجرامًا من الحشيش

وثقت وزارة الداخلية عملية إحباط محاولة ترويج (292) كيلو جرامًا من الحشيش المخدر بمنطقة جازان.

ووفق مقطع فيديو، بثته الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، تم ضبط الكمية المشار إليها بعد المتابعة الأمنية الاستباقية، والقبض على المواطن الذي حاول ترويجها بمحافظة صبيا.

وكانت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بجازان، أعلنت القبض على مواطن، حاول ترويج 292 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، وضبط بحوزته على (103) طلقات حية وسلاح ناري، بينما تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه بالإحالة إلى النيابة العامة.

اقرأ أيضا:

القبض على مواطن بجازان حاول ترويج 292 كجم حشيش