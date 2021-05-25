مركز الأرصاد: 4 مناطق تتأثر بأمطار رعدية غدًا الأربعاء

توقع المركز الوطني للأرصاد بتقريره لطقس غد الأربعاء، هطول أمطار رعدية على مرتفعات نجران، عسير والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما توقع التقرير سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية، مع تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من ذات المنطقة، وتمتد إلى الأجزاء الشرقية والجنوبية من منطقة الرياض.

ويشهد البحر الأحمر، رياحًا سطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-38 كم/ساعة، فيما تكون جنوبية بوجه عام على باب المندب بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين وحالته متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فرياحه السطحية شمالية غربية بوجه عام بسرعة 18-42كم/ ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين وحالته متوسط الموج.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء بالدرجة المئوية: