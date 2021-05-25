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وزارة الصحة تجدد تحذير فئتين من مخاطر فيروس كورونا: اللقاح مهم

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الرياض - محمد عبدالله - للحد بينهما وبين الإصابة..

أوضحت وزارة الصحة أن تأثير فيروس يتضاعف مرات عديدة عند كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، عادّةً التحصين أهم خطوة لحمايتهم وخفض خطورة الإصابة.

‏أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل (1389) حالة مؤكدة وتعافي (912) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9593) حالة منها (1348) حالة حرجة. 

وبينت أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (443460) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (426589) حالة, وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (14) حالة ليصل الإجمالي إلى (7278) حالة، كما أجري (89182) فحصًا مخبريًا.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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