بدء تطبيق اللائحة التنفيذية لجودة الهواء بالسعودية: انتبهوا لـ11 مخالفة

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بدء تطبيق اللائحة التنفيذية لجودة الهواء، بناء على المادة 48 من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 165) بتاريخ 19/ 11/ 1441هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (729) بتاريخ 16/ 11/ 1441هـ.

وأوضحت الوزارة، أن اللائحة تسري على جميع الأشخاص في المملكة، وتهدف إلى ما يلي:

تحديد نطاق عمل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، فيما يتعلق بإقرار القواعد والشروط والضوابط للتصاريح والتراخيص المتعلقة بجودة الهواء.

إصدار التصاريح والتراخيص واستيفاء المقابل المالي.

اقتراح المقاييس والمعايير والضوابط والاشتراطات البيئية المتعلقة بجودة الهواء وحمايته من التلوث.

رصد جودة الهواء ومؤشراته وتقويمه، وإعداد مشاريع خطط وطنية وتنفيذها بهدف خفض تلوث الهواء والحد من آثاره.

وضع الضوابط والإجراءات والتدابير اللازمة، وإعداد الدراسات والتقارير الوطنية ذات الصلة، واعتماد برامج تدريبية مهنية وجهات مانحة للشهادات مختصة بالتدريب في مجال أخذ القياسات وتركيب أجهزة قياس جودة الهواء والانبعاثات الهوائية من المصادر.

تطبيق ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية والإقليمية، إضافة إلى التفتيش وضبط المخالفات وإيقاع العقوبات، والتنسيق مع الجهات المعنية لإنفاذ اللائحة.

وتضمنت اللائحة جدول تصنيف العقوبات والمخالفات ومنها:

تركيب وتشغيل شبكات لرصد ومراقبة جودة الهواء المحيط دون ترخيص.

استخدام مقدم خدمات غير مرخص.

عدم تزويد المركز بالسجلات والبيانات الخاصة بشبكات رصد ومراقبة جودة الهواء المحيط.

نشر بيانات أو مؤشرات جودة الهواء دون موافقة المركز.

تجاوز مقاييس انبعاثات المصادر الثابتة.

عدم الالتزام بالخطط والإجراءات والتدابير التي يصدرها المركز بخصوص تنفيذ خطط خفض الانبعاثات.

عدم تصميم المداخن وصيانتها وفق الضوابط والاشتراطات.

عدم الالتزام بضوابط تركيب نظم الرصد المستمر للأنشطة.

عدم إبلاغ المركز فور حدوث حالات طارئة أو عمليات إغلاق مؤقتة نتج عنها تجاوز لمقاييس الانبعاثات من المصادر الثابتة.

عدم التقيد بمعايير حرق المواد الخطرة.

عدم التقيد بالاشتراطات والضوابط بشأن ما يلي:

تخزين المركبات العضوية المتطايرة.

رصد ومعالجة الانبعاثات المتسربة.

مراقبة انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة.

تحميل وتفريغ المركبات العضوية وملوثات الهواء الخطرة.

الحد من المواد المتطايرة (الغبار والعوائق الهوائية)، والتصاريح والتراخيص.

أي اشتراطات أخرى متعلقة بجودة الهواء يصدرها المركز.