منصة أبشر تحدد آلية استمرار المدفوعات المسدَّدة لرقم الإقامة

أوضحت منصة أبشر آلية استمرار المدفوعات المسددة لرقم الإقامة في حالة عدم القدرة على استردادها.

وقالت المنصة، إن استرداد المدفوعات يتم بالتواصل مع خدمة آمر «19990» للتعاملات المالية الإلكترونية لتقديم طلب استرداد المبلغ بالخدمة التي لم يتم تنفيذها للمستفيد وذلك في حالة عدم التمكن من استرداده.

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد لمنصة أبشر عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، قال فيه أحد المستفيدين: لدي مدفوعات بقيمة ألف ريال على رقم إقامتي وتصفحت منصة أبشر لم أجده فما الحل؟

وتقدم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ودون حاجة إلى الذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة. ويستفيد من خدمات المنصة المواطنون والمقيمون المسجلون والمفعلون ببوابة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.

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