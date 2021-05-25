الإجازة السنوية.. وزارة الموارد البشرية توضح المدة والشروط

جددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التذكير بمدة الإجازة السنوية المستحقة للعمال والموظفين في المنشآت.

وأضافت الوزارة، أن العامل يستحق عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن 21 يومًا، وتزيد إلى مدة لا تقل عن 30 يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل 5 سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدمًا،

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد للوزارة عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء»، بموقع تويتر قال فيه أحد المستفيدين: أعمل موظفًا لدى مؤسسة وأمضيت فيها 11 شهرا؛ فهل يحق لي الحصول على إجازة 21 يومًا أم لا بد أن أكمل 12 شهرًا بالعمل في المؤسسة؟

وقالت الوزارة، إن العامل يجب أن يتمتع بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها، أو أن يتقاضى بدلًا نقديًا عوضًا عن الحصول عليها أثناء خدمته، وللعامل الحق في الحصول على أجره عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة للمدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل، وذلك وفق موقع الثقافة العمالية، مشيرة إلى إمكانية مطالعة المزيد عبر الرابط اضغط هنا: